Torna Retrograde il garage sale di East Market dedicato all’abbigliamento vintage

Due giorni dedicati all’abbigliamento vintage e second hand in tutte le sue forme, questo è Retrograde il garage sale più grande d’Europa firmato East Market che torna sabato 8 e domenica 9 novembre presso il Superstudio di Via Tortona. Sarà a disposizione del pubblico uno spazio di 1000 MQ interamente dedicato alla moda, con oltre 90mila capi selezionati per tutte le tasche a partire da 1 Euro con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni ’60 agli Anni ’00. Grazie all’esperienza dello staff di East Market saranno disponibili migliaia di proposte per uomo e donna tra capi e accessori selezionati. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Torna Retrograde, il garage sale di East Market dedicato all’abbigliamento vintage

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

«Lo strappo più grave con la scuola l'ha avuto a sette anni quando, il giorno di Pasqua, ha riversato parolacce contro le sue compagne e ha concluso gridando: “piuttosto di tornare a scuola con loro mi suicido". Erano sei mesi che la bullizzavano quando an - facebook.com Vai su Facebook

TORNA RETROGRADE, IL GARAGE SALE DI EAST MARKET DEDICATO ALL'ABBIGLIAMENTO VINTAGE - Due giorni dedicati all'abbigliamento vintage e second hand in tutte le sue forme, questo è Retrograde il garage sale più grande d'Europa firmato East Market che torna sabato 8 e domenica 9 novembre p ... Come scrive lombardiapress.it

Abbigliamento vintage e second hand: a Milano torna Retrograde, il garage sale di East Market - Sarà a disposizione del pubblico uno spazio interamente dedicato alla moda, con oltre 90mila capi selezionati per tutte le tasche Milano, 3 marzo 2025 – Due giorni dedicati all’abbigliamento vintage e ... Segnala ilgiorno.it