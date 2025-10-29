Torna Noi Magazine con la GDS Academy | rallentare per comprendere leggere per partecipare

Torna giovedì 30 ottobre Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, che si articolerà in 27 settimane fino al 18 maggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

