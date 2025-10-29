Torna la violenza comunista | pensare di cavarsela con un fascista! non sarà la soluzione

Le parole, insegna Lacan, hanno la stessa forza dei simboli: formano anch’esse la nostra idea di realtà. Davanti a una precisa realtà – la violenza e l’intolleranza di molte, troppe, sue frange – la sinistra istituzionale ha perso da tempo le parole. O meglio non riesce a pronunciare altro che la solita parola: pensa di cavarsela con un «fascista!». L’ultima è il caso di Emanuele Fiano. L’ex parlamentare del Pd ed esponente autorevole della comunità ebraica, dopo la grave contestazione subita a Venezia dai militanti del Fronte della gioventù comunista (al grido di «fuori i sionisti dall’Università») non è riuscito proprio a chiamare le cose con il proprio nome. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

