Un appuntamento atteso e sentito che scalda e motiva un’intera comunità. Sabato 1 novembre, in occasione della festa di Ognissanti, torna a Casnigo la tradizionale “Corsa dòl Rèmét”, una gara che, con qualsiasi condizione meteo, richiama decine di appassionati pronti a misurarsi lungo l’antica mulattiera che dall’Oratorio sale fino al Santuario della Madonna d’Erbia. Giunta alla dodicesima edizione, la manifestazione è organizzata da un gruppo di volontari, in collaborazione con l’Oratorio, il Gruppo Alpini e con il patrocinio del Comune di Casnigo. Tutto nacque nel 2013 da una scommessa tra amici: Oscar Bonandrini e Luciano Imberti discussero sul tempo necessario per raggiungere il Santuario partendo dall’Oratorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Torna la sfida tutta casnighese, sabato 1 novembre c’è la Corsa del Rémet