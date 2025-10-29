Torna la Cheursa di Bech per il circuito di 6 classiche sulla distanza dei 10 chilometri
Dopo aver tagliato il traguardo del mezzo secolo di vita, la Cheursa di Bech torna in calendario per il prossimo 16 novembre portando avanti il calendario dei 10mila di Romagna, il circuito di 6 classiche sulla distanza dei 10 km che tanto successo sta riscuotendo. La manifestazione allestita a.
