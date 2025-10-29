Torna la castagnata alpina a Cressa

Dalle 9 alle 19 torna la tradizionale "Castagnata Alpina" nell'area parcheggio del campo sportivo di Via MartiriSi potranno trovare castagne, vin brulè e panini con la salamella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

