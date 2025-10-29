Torna in piazza la Zuppa della Bontà di Progetto Arca per le persone senza fissa dimora
Fondazione Progetto Arca torna con i suoi volontari nelle piazze italiane, come ogni anno in questo periodo, per sensibilizzare i cittadini sulla condizione delle persone senza dimora e raccogliere fondi per offrire pasti caldi durante l’inverno.L’appuntamento è per venerdì 7, sabato 8 e domenica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
