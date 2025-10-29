Torna il Fla e per la prima volta sarà anche a Spoltore | tante le novità tra gli ospiti Roberto Saviano e Cecilia Sala
Tante novità per l’edizione 2025 del Fla-Festival dei liberi e altre cose che festeggia i 23 anni. La prima è che quest’anno il festival sarà anche a Spoltore, la seconda è che tra le tante sezioni nuove che saranno inaugurate c’è anche l’Hair Peace, ideata e curata in prima persona dal direttore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
