Torna a casa e trova i ladri in camera da letto | arrestati due banditi dell’Est Europa

Il furto scoperto dalla padrona di casa e la fuga rocambolesca, poi conclusasi dopo qualche ora con l’arresto dei due responsabili TORINO – Tutto è iniziato nella serata di venerdì 24 ottobre, poco dopo le 20: una donna stava rientrando a casa a Caselle Torinese quando, attirata dalla luce accesa e dai rumori provenire da. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Torna a casa e trova i ladri in camera da letto: arrestati due banditi dell’Est Europa

