Torna a camminare dopo la rimozione di un tumore a Salerno
Tempo di lettura: 2 minuti Torna a camminare dopo la rimozione di un rarissimo tumore midollare grazie ad un complesso intervento di neurochirurgia. La storia arriva dal reparto di Clinica Neurochirurgica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. È qui che l’equipe diretta dal professor Giorgio Iaconetta ha eseguito con successo un intervento molto complesso su Luca (nome di fantasia a tutela della privacy). L’uomo, 55 anni, era costretto ormai da tempo su una sedia a rotelle: camminare per lui era diventato impossibile. La causa era un rarissimo tumore intramidollare, una cisti epidermoide (neoplasia disembriogenetica) localizzata a livello dorsale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
