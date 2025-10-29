Torna a camminare dopo la rimozione di un rarissimo tumore midollare | straordinario intervento eseguito al Ruggi
Cinquantacinquenne torna a camminare dopo la rimozione di un rarissimo tumore midollare, grazie ad un intervento neurochirurgico straordinario presso il Ruggi di Salerno. La storia, destinata a fare scuola, arriva dal reparto di Clinica Neurochirurgica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
