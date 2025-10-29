Torino uccise il padre violento per difendere la madre | assolto in via definitiva Alex Pompa

Torino, 29 ottobre 2025 – È definitiva l'assoluzione per il 23enne Alex Pompa, il giovane che nell'aprile del 2020, quando era appena 18enne, uccise con 34 coltellate il padre – il 52enne Giuseppe Pompa – nella loro casa di Collegno, alle porte di Torino, al culmine dell'ennesima lite familiare per difendere la madre. Era il 30 aprile 2020, in pieno lockdown e oggi, a distanza di cinque anni e mezzo, la Cassazione ha confermato in via definitiva l’assoluzione di Alex – che ora porta il cognome della madre, Cotoia – accogliendo la richiesta della procura generale. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla procura generale di Torino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

