Torino uccise il padre violento per difendere la madre | assolto in via definitiva Alex Pompa

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 29 ottobre 2025 – È definitiva l'assoluzione per il 23enne  Alex Pompa, il giovane che nell'aprile del 2020, quando era appena 18enne, uccise con 34 coltellate  il padre – il 52enne Giuseppe Pompa – nella loro casa di Collegno, alle porte di Torino, al culmine dell'ennesima lite familiare per difendere la madre.  Era il  30 aprile 2020, in pieno lockdown e oggi, a distanza di cinque anni e mezzo, la Cassazione ha confermato in via definitiva l’assoluzione di Alex – che ora porta il cognome della madre, Cotoia –  accogliendo la richiesta della procura generale. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla procura generale di Torino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

torino uccise il padre violento per difendere la madre assolto in via definitiva alex pompa

© Quotidiano.net - Torino, uccise il padre violento per difendere la madre: assolto in via definitiva Alex Pompa

Leggi anche questi approfondimenti

torino uccise padre violentoTorino, uccise il padre violento per difendere la madre: assolto in via definitiva Alex Pompa - Allora 18enne, il ragazzo colpì il 52enne Giuseppe Pompa con 34 coltellate. Si legge su quotidiano.net

torino uccise padre violentoUccise il padre per difendere la madre, assoluzione definitiva per Alex Cotoia - Il giovane, nel 2020, appena 18enne, fermò il genitore che stava aggredendo la moglie. Segnala rainews.it

torino uccise padre violentoUccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre, Alex Cotoia assolto in via definitiva: «Questa volta è davvero finita» - È definitiva l’assoluzione per Alex Cotoia, che nell'aprile del 2020, appena 18enne, uccise con 34 coltellate il padre a Collegno, in provincia di Torino, ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Uccise Padre Violento