Torino tensione tra centrosinistra e M5S | sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Iltempo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' tensione dentro la maggioranza in Comune. La proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese divide il centrosinistra a Palazzo Civico e agita la coalizione che sostiene il sindaco Stefano Lo Russo. A promuovere l'iniziativa, che rischia di “stanare” i malpancisti dem  è stata la consigliera del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga. Nel Partito Democratico le reazioni sono contrastanti: alcuni consiglieri hanno espresso sostegno, uno annuncia l'astensione e altri sono incerti sul da farsi. Nei prossimi giorni al momento del voto non saranno presenti in aula  Demos,  +Europa e Moderati, tutte componenti della maggioranza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

torino tensione tra centrosinistra e m5s sulla cittadinanza onoraria a francesca albanese

© Iltempo.it - Torino, tensione tra centrosinistra e M5S: sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Argomenti simili trattati di recente

torino tensione centrosinistra m5sTorino, tensione tra centrosinistra e M5S: sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese - La proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese divide il centrosinistra a ... Riporta iltempo.it

torino tensione centrosinistra m5sRegionali Campania, Fico sconfitto? Scissione nel M5S e terremoto nel Pd. A rischio anche la leadership di Schlein - Non certo per il Veneto, dove il trionfo di Alberto Stefani è sicurissimo, così come la vittoria di An ... Come scrive affaritaliani.it

torino tensione centrosinistra m5sVerso il consiglio nazionale M5s, alta tensione su Appendino - Alta tensione nel M5s alla vigilia del Consiglio nazionale a cui è attesa anche Chiara Appendino. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Tensione Centrosinistra M5s