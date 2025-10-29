Torino tensione tra centrosinistra e M5S | sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese
E' tensione dentro la maggioranza in Comune. La proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese divide il centrosinistra a Palazzo Civico e agita la coalizione che sostiene il sindaco Stefano Lo Russo. A promuovere l'iniziativa, che rischia di “stanare” i malpancisti dem è stata la consigliera del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga. Nel Partito Democratico le reazioni sono contrastanti: alcuni consiglieri hanno espresso sostegno, uno annuncia l'astensione e altri sono incerti sul da farsi. Nei prossimi giorni al momento del voto non saranno presenti in aula Demos, +Europa e Moderati, tutte componenti della maggioranza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
