Torino | spaccio vicino a scuole ospedali e stazioni 7 misure cautelari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pinerolo, con il supporto della Polizia Locale, hanno eseguito un'operazione antidroga che ha portato all'emissione di sette misure cautelari, tra cui una custodia in carcere e sei divieti di dimora nel Comune di Pinerolo. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino e avviata nell'estate del 2024, ha permesso di smantellare un gruppo criminale dedito allo spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana nel territorio pinerolese. Le attività investigative, condotte attraverso intercettazioni telefoniche, pedinamenti e controlli sul territorio, hanno consentito di ricostruire le dinamiche dello smercio e la rete di clienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Torino: spaccio vicino a scuole, ospedali e stazioni, 7 misure cautelari

