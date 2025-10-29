Topi d' appartamento alla ricerca della casa da svaligiare stanati dai carabinieri | la folle fuga finisce nel canale
Giravano per il paese in auto, probabilmente alla ricerca dell'abitazione da svaligiare, ignari di essere stati notati dai residenti. Poi il folle inseguimento. I carabinieri della Compagnia di Stradella hanno arrestato un 35enne di Milano e un uomo di 32 anni senza fissa dimora, entrambi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Melito ostaggio dei topi d’appartamento: furto in pieno giorno e a volto scoperto. Borrelli: “Troppa impunità e carenza di agenti. Il Governo agisca!” L'ennesimo, gravissimo episodio di furto in abitazione avvenuto a Melito di Napoli (NA) in pieno giorno, verso le Vai su Facebook
Melito ostaggio dei topi d’appartamento: furto in pieno giorno e a volto scoperto - L'ennesimo, gravissimo episodio di furto in abitazione avvenuto a Melito di Napoli (NA) in pieno giorno, verso le 11 del mattino, lo scorso 24 ottobre, con i ... Scrive napolivillage.com
Topi d'appartamento sorpresi dal proprietario - Hanno approfittato della temporanea assenza del proprietario per forzare la porta d’ingresso posta al piano terra ed introdursi all’interno dell’appartamento in cerca di valori da asportare. Riporta rainews.it
Topi d’appartamento alle Poggiola: "Basta, servono le telecamere" - Ex segretario comunale di Fratelli d’Italia, Mirko Latorraca, svegliato dai vicini: ladri in azione a Le Poggiola. Segnala lanazione.it