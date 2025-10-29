Top News tutto su Atalanta-Milan Leao e Giménez flop | il ‘Bebote’ via per questo numero 9

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie più importanti pubblicate finora sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: un buon pareggio a Bergamo nonostante i tanti assenti. Deludono gli attaccanti: sul mercato forse si smuove qualcosa già per gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

top news tutto su atalanta milan leao e gim233nez flop il 8216bebote8217 via per questo numero 9

© Pianetamilan.it - Top News, tutto su Atalanta-Milan. Leao e Giménez flop: il ‘Bebote’ via per questo numero 9

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Top News Tutto Atalanta