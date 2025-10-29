Tony Esposito | James Senese era un eroe il sax del riscatto napoletano

(Adnkronos) – “James era un eroe. Un eroe vero, perché è riuscito a superare tutto attraverso la musica”. Comincia così il ricordo di Tony Esposito, compagno di palco e amico di James Senese per oltre quarant’anni. Intervistato dall'Adnkronos, Esposito non parla con dolore, ma con una dolcezza piena di gratitudine. Perché, dice, “James non era . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tony Esposito: "James Senese era un eroe, il sax del riscatto napoletano" - Il percussionista e amico di una vita ricorda il sassofonista dei Napoli Centrale e della superband di Pino Daniele: "Ragazzo di colore cresciuto nell'hinterland napoletano, con la musica ha trovato ...

