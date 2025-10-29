Tonetto elogia Spalletti | Alla Juventus può dare tutto sa entrare nella testa dei giocatori
Inter News 24 Tonetto entusiasta per la scelta della Juventus di virare su Luciano Spalletti per il post Tudor! Le parole dell’ex difensore. Max Tonetto, ex difensore di Roma e Sampdoria, ha parlato a La Stampa dell’impatto che Luciano Spalletti può avere sulla Juventus, lodando la capacità del tecnico toscano di incidere subito sia sul piano tecnico che mentale. Secondo Tonetto, Spalletti rappresenta il profilo ideale per rilanciare la squadra bianconera: un allenatore che pretende molto dai suoi giocatori ma che, allo stesso tempo, offre un lavoro quotidiano totale e una presenza costante. L’ex calciatore ha spiegato che uno dei punti di forza dell’allenatore è proprio la sua abilità nel creare un legame immediato con il gruppo, entrando nella testa dei giocatori e trasmettendo fiducia e motivazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Tonetto: “Ecco cosa può dare Spalletti alla Juventus. E non è di certo uno che…” - "Sa entrare subito dentro la testa di tutti i suoi giocatori con un lavoro quotidiano, chiede tanto ma dà tutto anche lui", dice Tonetto ... Segnala msn.com
Juve, Spalletti non è solo: testa a testa per l’eredità di Tudor - E per il 29% dei votanti ad ex aequo, il nome giusto è quello di Luciano Spalletti o di Raffaele Palladino. Scrive calciomercato.it
Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Secondo calciomercato.it