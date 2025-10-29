Tonetto elogia Spalletti | Alla Juventus può dare tutto sa entrare nella testa dei giocatori

Inter News 24 Tonetto entusiasta per la scelta della Juventus di virare su Luciano Spalletti per il post Tudor! Le parole dell’ex difensore. Max Tonetto, ex difensore di Roma e Sampdoria, ha parlato a La Stampa dell’impatto che Luciano Spalletti può avere sulla Juventus, lodando la capacità del tecnico toscano di incidere subito sia sul piano tecnico che mentale. Secondo Tonetto, Spalletti rappresenta il profilo ideale per rilanciare la squadra bianconera: un allenatore che pretende molto dai suoi giocatori ma che, allo stesso tempo, offre un lavoro quotidiano totale e una presenza costante. L’ex calciatore ha spiegato che uno dei punti di forza dell’allenatore è proprio la sua abilità nel creare un legame immediato con il gruppo, entrando nella testa dei giocatori e trasmettendo fiducia e motivazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

