Tobias Del Piero celebra il suo diciottesimo compleanno insieme alla famiglia | un evento indimenticabile!

Un compleanno significativo per Tobias Del Piero, il primogenito di Alex Del Piero, noto calciatore e icona dello sport italiano.

Approfondisci con queste news

Tanti Auguri Tobias #Juwelcome #Juventus #Juve #FinoAllaFine #ForzaJuve #Tobias #TobiasDelPiero #DelPiero Vai su Facebook

Non solo Tobias Del Piero: i figli dei calciatori che hanno seguito le orme dei padri - La prima foto qui sotto è datata 23 settembre 2012: quel giorno Alessandro Del Piero veniva presentato a Sydney – ha giocato lì fino al 2014 – e portava con sé in campo il figlio Tobias, 5 anni, nato ... Riporta deejay.it

Calcio: un Del Piero in campo, il figlio Tobias alla Sanremese - Il calciatore Tobias Del Piero, figlio di Alex, ex fuoriclasse della Juventus e della Nazionale italiana, è stato ingaggiato per la prossima stagione agonistica dalla Sanremese Calcio, squadra che ... Come scrive ansa.it

Del Piero, il figlio Tobias fa l'esordio nel calcio dei grandi: «Deve scrivere il suo destino da solo». La prima partita con la Sanremese - Tobias Del Piero, il figlio dell’ex campione della Juventus Alex Del Piero, ha 17 anni e giocherà in serie D con la Sanremese. Da leggo.it