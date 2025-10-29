Dal 13 novembre arriva in Italia “To A Land Unknown”, film premiato sulla diaspora palestinese. Un viaggio tra identità negate e speranza di riscatto. Il film “To A Land Unknown” di Mahdi Fleifel arriverà nelle sale italiane dal 13 novembre distribuito da Trent Film. Presentato con successo in alcuni dei principali festival internazionali, tra cui Cannes e Toronto, ottenendo ben 30 premi in 60 paesi (e attestazioni di stima da personalità come Ken Loach), “To A Land Unknown” è un viaggio intenso e doloroso che affronta la spersonalizzazione e l’invisibilità di chi, costretto alla fuga, si ritrova sospeso tra identità negate e confini invalicabili: un racconto potente sulla diaspora palestinese e sull’invisibilità di chi vive ai margini del mondo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - To A Land Unknown: dal 13 novembre il film di Mahdi Fleifel