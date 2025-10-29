La nostra piccola ghiandola a forma di farfalla è strettamente legata al destino femminile. È importante sapere che per le patologie tiroidee esiste una predisposizione familiare: se mamma, zia o altri parenti ne soffrono, la possibilità di ammalarsi è oggettivamente maggiore. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Tiroide e Menopausa: Distinguiamo i Sintomi e Facciamo Chiarezza!