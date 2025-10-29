Tiroide e Menopausa | Distinguiamo i Sintomi e Facciamo Chiarezza!
La nostra piccola ghiandola a forma di farfalla è strettamente legata al destino femminile. È importante sapere che per le patologie tiroidee esiste una predisposizione familiare: se mamma, zia o altri parenti ne soffrono, la possibilità di ammalarsi è oggettivamente maggiore. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Approfondisci con queste news
cambiamenti ormonali nelle fasi cruciali della vita delle donne, ad esempio durante l'adolescenza, la gravidanza e in menopausa possono avere effetti sulla tiroide? Lo abbiamo chiesto all'amico endocrinologo dott. Daniele Cappellani nel corso dell'evento "L - X Vai su X
“ ... ... ` ” La menopausa porta con sé cambiamenti naturali, ma a volte non è solo lei la causa di stanchezza, sonnolenza, aumento di peso o umore altal Vai su Facebook
Non sempre è perimenopausa: quando i sintomi nascondono altro - Stanchezza, irritabilità, mestruazioni irregolari: non sempre è perimenopausa. Si legge su msn.com
Come capire se abbiamo problemi alla tiroide: sintomi e cure - Si parla spesso di disturbi della tiroide come ipotiroidismo o ipertiroidismo o della tiroide di Hashimoto, ma a cosa serve questo piccolo organo, fondamentale per il funzionamento dell'organismo, che ... ilgiornale.it scrive
Menopausa. Sì a terapia ormonale sostitutiva, ma non per tutte. Il vademecum degli endocrinologi - Un aiuto per il medico e il paziente nella scelta dell’approccio più adeguato in base alla varietà ... Secondo quotidianosanita.it