Time to move in città Caccia alle opportunità per lavorare all’estero

Ilgiorno.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha fatto tappa a Varese “ Time to move ”, la campagna informativa promossa ogni anno nel mese di ottobre da Eurodesk con l’obiettivo di far conoscere ai giovani le opportunità di mobilità formativa allestero. L’evento si è svolto negli spazi dell’Informagiovani di via Como, attirando circa 450 tra studenti di istituti superiori, centri professionali e altri giovani interessati a conoscere le diverse opportunità formative internazionali. Una decina gli stand presenti, con referenti e peer educator di diverse realtà per presentare e raccontare le opportunità e le proprie esperienze, offrendo - attraverso workshop, testimonianze e quiz - consigli e informazioni per vivere in modo consapevole le esperienze internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

