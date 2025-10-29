Tigri da Soggiorno in concerto al Q-HUB di Milano sabato 29 novembre
Sabato 29 novembre 2025 il palco di Q-HUB – Local Live Food & Beverage a Milano ospita due realtà esplosive della scena nazionale: Le Tigri da Soggiorno e Dari.Ha preso il via lo scorso 12 ottobre il “FUORI DAL SOGGIORNO – WINTER TOUR”, il nuovo viaggio musicale delle Tigri da Soggiorno, band. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
