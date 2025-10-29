Ti piace rischiare o vai sul sicuro? Fai il test e scopri che giocatore sei
L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mentre fuori corriamo contro il tempo fino a rischiare di non sentire più piacere per la vita, c’è un luogo dove il tempo prende un’altra forma. Dove il tempo diventa vita. I pronto soccorso italiani sono «una terra di confine fra la strada e l’ospedale», segnati da ca Vai su Facebook
- Ti piace il baseball Anderson? - Sì tanto. Sapete, è la sola occasione in cui un ne*ro può agitare un bastone verso un bianco senza rischiare la pelle. Mssissippi Burning - Le radici dell'odio #Italia #ItaliaIsraele - X Vai su X