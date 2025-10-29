Ti faccio un assegno di 7mila euro Intercettato il papà di Andrea Sempio
Il caso della presunta corruzione nell'omicidio di Chiara Poggi è più aperto che mai. Le procure di Brescia e di Pavia stanno indagando per verificare se e in che modalità, ci sia stato un passaggio di denaro per agevolare l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nel 2017, quando l'uomo è stato indagato per la prima volta. Fu un'indagine molto rapida, che si concluse in una manciata di mesi senza riscontri su Sempio ma ora sono emersi alcuni dettagli che possono scrivere un'altra storia. Ora, Sempio è indagato dalla procura di Pavia per il reato di concorso in omicidio ed è in corso l'incidente probatorio, che si concluderà il prossimo 18 dicembre mentre le indagini tradizionali non hanno ancora una data di conclusione nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
