Ti amo da quando il mondo era diverso La toccante dedica di Lorenzo Biagiarelli per i 10 anni d' amore con Selvaggia Lucarelli

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono trascorsi 10 anni da quando Lorenzo Biagiarelli (nato a Cremona nel 1990) e Selvaggia Lucarelli (nata a Civitavecchia nel 1974) hanno iniziato la loro storia d'amore. E ora, via social, i due si dedicano reciprocamente dolci parole d'amore (in attesa del matrimonio).Le parole d'amore di. 🔗 Leggi su Today.it

