Ti amo da quando il mondo era diverso La toccante dedica di Lorenzo Biagiarelli per i 10 anni d' amore con Selvaggia Lucarelli

Sono trascorsi 10 anni da quando Lorenzo Biagiarelli (nato a Cremona nel 1990) e Selvaggia Lucarelli (nata a Civitavecchia nel 1974) hanno iniziato la loro storia d'amore. E ora, via social, i due si dedicano reciprocamente dolci parole d'amore (in attesa del matrimonio).Le parole d'amore di. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

FILIPPINE – LUNA DI MIELE IN SPIAGGE DA SOGNO Cercate mari paradisiaci, natura, un mondo diverso e colori meravigliosi che resteranno impressi Nei vostri cuori per sempre? Un viaggio di nozze nelle Filippine offre tantissimo in una sol Vai su Facebook

Il mondo completamente diverso dei neo-impressionisti https://ilsole24ore.com/art/il-mondo-completamente-diverso-neo-impressionisti-AHrRg39C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760506355… - X Vai su X

Lucarelli, la dedica speciale di Biagiarelli: "Ti amo da quando il mondo era diverso" - E sono felice che questa sia l’unica cosa che, nel frattempo, non è cambiata", ha concluso Biagiarelli. Lo riporta msn.com