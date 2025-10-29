Thuram ko niente Udinese Davanti Vlahovic e David E due Next Gen in panchina
Fastidio al polpaccio sinistro nell'allenamento mattutino per il francese, che stasera resta a riposo. Contro l'Udinese Brambilla convoca Mangiapoco e Pedro Felipe dalla seconda squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Probabili #JuveUdinese (senza Thuram) JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz; David, Vlahovic. Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom,
Resi noti i convocati di Brambilla per #Juventus-#Udinese di oggi: spicca l'assenza di Khephren #Thuram. Il francese nella rifinitura ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio sinistro e non sarà della sfida
