thuram ko niente udinese davanti vlahovic e david e due next gen in panchina

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fastidio al polpaccio sinistro nell'allenamento mattutino per il francese, che stasera resta a riposo. Contro l'Udinese Brambilla convoca Mangiapoco e Pedro Felipe dalla seconda squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram k.o., niente Udinese. Davanti Vlahovic e David. E due Next Gen in panchina

