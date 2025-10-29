This is Me chiude la sua corsa con una terza e ultima puntata a tema La Ruota della Fortuna. Lo show di Silvia Toffanin saluta il pubblico di Canale 5 con un omaggio al game iconico guidato da Gerry Scotti, presente in studio insieme alla sua valletta Samira Lui. Una serata-evento costruita per celebrare eccellenze italiane tra sport, musica e spettacolo, con un parterre di ospiti che promette momenti cult e tanta nostalgia televisiva. Indice. La Ruota della Fortuna dentro This is Me. Ospiti sportivi: leggende azzurre in salotto. La musica: tra classico pop e potenza vocale. La comicità meta-televisiva di Vincenzo De Lucia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - This is Me, ultima puntata: Toffanin gioca alla Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Tutti gli ospiti