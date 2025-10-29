This is Me stasera su Canale 5 | Gerry Scotti Loredana Bertè e gli altri ospiti dell’ultima puntata

Chiusura col botto per lo show di Silvia Toffanin su Canale 5: tra racconti e sport, spunta il rumor di un cameo de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Stasera, mercoledì 29 ottobre, This Is Me chiude la sua trilogia in prima serata su Canale 5 con un parterre d'eccezione per l'ultima puntata, che mette insieme icone della tv, campioni dello sport e voci simbolo della musica italiana. Silvia Toffanin guida il racconto con il tono confidenziale che ha segnato le prime due puntate: storie, ricordi e performance si intrecciano in un mosaico capace di parlare a generazioni diverse. E non manca la promessa di qualche sorpresa costruita ad arte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

