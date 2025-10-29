This is Me stasera su Canale 5 | Gerry Scotti Loredana Bertè e gli altri ospiti dell’ultima puntata

Movieplayer.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusura col botto per lo show di Silvia Toffanin su Canale 5: tra racconti e sport, spunta il rumor di un cameo de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Stasera, mercoledì 29 ottobre, This Is Me chiude la sua trilogia in prima serata su Canale 5 con un parterre d'eccezione per l'ultima puntata, che mette insieme icone della tv, campioni dello sport e voci simbolo della musica italiana. Silvia Toffanin guida il racconto con il tono confidenziale che ha segnato le prime due puntate: storie, ricordi e performance si intrecciano in un mosaico capace di parlare a generazioni diverse. E non manca la promessa di qualche sorpresa costruita ad arte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

this is me stasera su canale 5 gerry scotti loredana bert232 e gli altri ospiti dell8217ultima puntata

© Movieplayer.it - This is Me, stasera su Canale 5: Gerry Scotti, Loredana Bertè e gli altri ospiti dell’ultima puntata

News recenti che potrebbero piacerti

this is stasera canaleThis is Me, stasera su Canale 5: Gerry Scotti, Loredana Bertè e gli altri ospiti dell’ultima puntata - Chiusura col botto per lo show di Silvia Toffanin su Canale 5: tra racconti e sport, spunta il rumor di un cameo de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Come scrive movieplayer.it

this is stasera canale”This Is Me” con Silvia Toffanin: stasera l’ultima puntata su Canale 5, le anticipazioni - Mercoledì 29 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 va in onda il terzo e ultimo appuntamento di “This Is Me”, le anticipazioni ... Segnala mondotv24.it

this is stasera canaleThis is Me 2025: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata - This is Me 2025: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata dello show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin stasera, 29 ottobre ... Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: This Is Stasera Canale