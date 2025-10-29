Mercoledì 29 ottobre, in prima serata, su Canale 5, l’ultima delle tre serate evento di “This is Me”, lo show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Silvia Toffanin. Silvia Toffanin chiuderà la trilogia del suo programma che è tornato sull’ammiraglia Mediaset dopo il successo della scorsa stagione dove si sono celebrati i talenti usciti da Amici. Stasera nuove emozioni e nuovi ospiti. Personaggi amatissimi, fuoriclasse che hanno messo a frutto il loro talento con impegno e costanza e hanno costruito carriere straordinarie. Un momento particolare vede l’incontro speciale tra This is Me e La Ruota della Fortuna con Silvia Toffanin giocare con Gerry Scotti, Samira Lui e alcuni dei vip attesi negli studi di Canale 5. 🔗 Leggi su Bubinoblog

THIS IS ME INCONTRA LA RUOTA DELLA FORTUNA: CANALE 5 RISCOPRE IL GIOCO DI SQUADRA