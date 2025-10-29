THIS IS ME INCONTRA LA RUOTA DELLA FORTUNA | CANALE 5 RISCOPRE IL GIOCO DI SQUADRA

Mercoledì 29 ottobre, in prima serata, su Canale 5, l’ultima delle tre serate evento di “This is Me”, lo show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Silvia Toffanin. Silvia Toffanin chiuderà la trilogia del suo programma che è tornato sull’ammiraglia Mediaset dopo il successo della scorsa stagione dove si sono celebrati i talenti usciti da Amici. Stasera nuove emozioni e nuovi ospiti. Personaggi amatissimi, fuoriclasse che hanno messo a frutto il loro talento con impegno e costanza e hanno costruito carriere straordinarie. Un momento particolare vede l’incontro speciale tra This is Me e La Ruota della Fortuna con Silvia Toffanin giocare con Gerry Scotti, Samira Lui e alcuni dei vip attesi negli studi di Canale 5. 🔗 Leggi su Bubinoblog

