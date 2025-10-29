This is Me chiude con… La Ruota della Fortuna

Alla terza e ultima puntata di questa sera con This is Me si gioca a La Ruota della Fortuna. Con l’ospitata di Gerry Scotti, lo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin cavalca il successo del game in una serata che vedrà l’omaggio a eccellenze e talenti di sport, musica e spettacolo. Le foto della terza puntata di This is Me. 1 di 12 Loredana Berte, Silvia Toffanin e Fabio Cannavaro 2 di 12 Simona Ventura – Grande Fratello 2025 3 di 12 Gianluigi Buffon, Il Volo, Silvia Toffanin e Gerry Scotti Guarda tutte le foto Tutti gli ospiti della terza puntata. Oltre a Gerry Scotti, è attesa sul divano bianco di This is Me anche la sua valletta Samira Lui. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

