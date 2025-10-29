This is me anticipazioni e ospiti di stasera 29 ottobre 2025 | in studio Mannoia Berté Al Bano Il Volo Pellegrini Del Piero ecco tutti i nomi

Terza e ultima puntata per This is me, lo show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5: tra gli ospiti anche Gerry Scotti per la Ruota della Fortuna Vip. Presente anche l'imitatore Vincenzo De Lucia Stasera, mercoledì 29 ottobre 2025, va in onda su Canale 5 l’ultima puntata di This Is Me, lo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - This is me, anticipazioni e ospiti di stasera, 29 ottobre 2025: in studio Mannoia, Berté, Al Bano, Il Volo, Pellegrini, Del Piero, ecco tutti i nomi

