This is Me anticipazioni del 29 ottobre | Toffanin punta su Gerry Scotti per l’ultimo appuntamento

Per l'ultima puntata di This is Me, Silvia Toffanin ha chiamato a raccolta alcuni dei personaggi più importanti del mondo della televisione, dello spettacolo e dello sport. A essere presenti in studio nella puntata del 29 ottobre Gerry Scotti e Federica Pellegrini, ma non solo. La Ruota della Fortuna potrebbe arrivare a This is Me, una sorpresa davvero gradita: sarebbe la Toffanin a giocare con Gerry e gli altri ospiti presenti. Successo assicurato, considerando che gli spettatori de La Ruota difficilmente perderanno l'occasione di vederla in prima serata. This is Me, gli ospiti e le anticipazioni del 29 ottobre: Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

