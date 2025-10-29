This Is Me 2025 su Canale 5 tutti gli ospiti della terza puntata di mercoledì 29 ottobre
Silvia Toffanin è pronta a salutare i telespettatori con la terza ed ultima puntata di This Is Me 2025. Tantissimi gli ospiti previsti per il gran finale, tutti protagonisti di un viaggio tra aneddoti, ricordi e momenti di divertimento condivisi con il pubblico a casa. Scopriamo le anticipazioni e chi si racconterà nel terzo appuntamento. This Is Me 2025, gli ospiti della terza puntata di mercoledì 29 ottobre 2025. Mercoledì 29 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la terza puntata di This Is Me 2025 di Silvia Toffanin in prima serata su Canale 5. Un gran finale che si preannuncia imperdibile, visto che per l’occasione il programma regalerà a milioni di telespettatori una puntata in stile Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
