This is Me 2025 | le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata
, 29 ottobre. Questa sera, 29 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda in prima visione la seconda puntata di This is me, la seconda edizione dello show, che torna dopo il grande successo dello scorso anno, quando il programma era stato dedicato alla celebrazione dei grandi cantanti e ballerini usciti da Amici, che poi avevano realizzato una straordinaria carriera. In tutto tre prime serate evento, per raccontare ancora una volta attraverso grandi ospiti un sogno che è diventato realtà. Alla conduzione confermatissima Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Uomini e Donne, cosa è successo fra Ciro, Gianmarco e Martina: tutte le anticipazioni della puntata Vai su Facebook
This is Me 2025: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata - This is Me 2025: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata dello show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin stasera, 29 ottobre ... Segnala tpi.it
This Is Me 2025 su Canale 5, tutti gli ospiti della terza puntata di mercoledì 29 ottobre - Tutto pronto per il gran finale di This Is Me 2025, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5. Da superguidatv.it
This is Me, anticipazioni del 29 ottobre: Toffanin punta su Gerry Scotti per l’ultimo appuntamento - Silvia Toffanin si prepara al gran finale di “This is Me”: le anticipazioni e gli ospiti ‘d’eccezione del 29 ottobre, con una sorpresa gradita ... Secondo dilei.it