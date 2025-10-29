The Ugly Stepsister recensione | la fiaba dark di cui abbiamo bisogno
Dal 30 novembre in sala, l'horror di Emilie Blichfeld che racconta la fiaba di Cenerentola vista sotto un nuovo punto di vista. Fin da piccoli le fiabe ci hanno narrato che la felicità per una donna passasse dall'incontro con un principe predestinato. Qualcuno che, ad un certo punto della nostra misera esistenza, ci avrebbe condotto nel suo castello concedendoci un futuro radioso. Beh, di balle ce ne hanno sempre raccontate tante e The Ugly Stepsister parla proprio di questo, di quei meccanismi malati che portano a desiderare qualcosa di irraggiungibile e menzognero, qualcosa di cui non abbiamo bisogno: la perfezione volta a compiacere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
