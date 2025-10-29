‘The traitors’ | via i cappucci inizia il reality show di Prime Video

Milano, 29 ottobre 2025 - Chi saranno i traditori? Comincia domani, giovedì 30 ottobre su Prime Video la caccia di ‘The traitors’, la versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy e prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios, in collaborazione con la Trentino Film Commission e con “Azienda per il Turismo Val di Non” e “Castello?del?Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali. Sei episodi totali: i primi quattro diffusi sulla piattaforma streaming giovedì 30 ottobre e gli ultimi due disponibili da giovedì 6 novembre. Andrea Ripamonti Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada: sono questi i componenti del cast della prima edizione italiana di ‘The traitors’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

