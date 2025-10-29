The Traitors il trailer del nuovo reality show Prime Video con Alessia Marcuzzi

Come vi avevamo anticipato la scorsa estate, arriva su Prime Video un nuovo reality show: The Traitors (traduzione in italiano: I traditori). Condotto da Alessia Marcuzzi, che di recente ha presentato, sempre su Prime, Red Carpet Vip al tappeto, The Traitors ha un cast di vip che si sfideranno in. 🔗 Leggi su Today.it