The Toxic Avenger | spiegazione del finale e della scena post-credits
The Toxic Avenger nasconde dietro la sua comicità brutale un cuore piuttosto tenero, che emerge chiaramente nel finale sorprendentemente dolce del film. L’ultimo capitolo della serie cult, The Toxic Avenger, è un reboot vietato ai minori che punta molto sull’umorismo infantile e sulle scene di combattimento cruente. Potenziato dai fanghi tossici e trasformato in un mostro inarrestabile, il modesto uomo comune Winston interpretato da Peter Dinklage cerca ancora di fare la cosa giusta per il suo figliastro e di combattere le corporazioni che hanno rovinato la sua vita e il mondo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
