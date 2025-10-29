The Rocky Horror Picture Show | torna in sala restaurato il film che non è mai uscito di scena

“It’s not a movie, it’s a way of life”. Cosa sia stato il fenomeno culturale cinematografico The Rocky Horror Picture Show lo spiega un dato curioso: lo scorrere del tempo. Se in questi giorni, a 50 anni dalla prima uscita del film a Londra, torna nei cinema italiani una copia restaurata in 4k dalla Cineteca di Bologna dell’iconico musical ideato da Richard O’Brien e diretto da Jim Sharman nel 1975, The Rocky Horror Picture Show rimane l’unico film al mondo di cui non si è mai smessa la programmazione. Facciamo qualche passo indietro con l’aiuto del documentario The Strange Journey: the story of Rocky Horror, diretto dal figlio di O’Brien, Linus, uscito nelle sale anglosassoni a fine settembre, con una capatina sempre a Bologna, al cinema Modernissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - The Rocky Horror Picture Show: torna in sala restaurato il film che non è mai uscito di scena

