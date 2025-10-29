The Outer Worlds 2 non è ancora ufficialmente disponibile per tutti, ma la community dei modder ha già messo le mani sul seguito dell’acclamato titolo Obsidian del 2019 e ha creato qualcosa di incredibile. E quando i giocatori PC trovano qualcosa che non li convince completamente, sappiamo bene cosa succede: nascono le mod. In questo caso, una in particolare sta dominando le classifiche di Nexus Mods con oltre 9.000 download, un numero impressionante per un gioco tecnicamente non ancora lanciato. Si chiama More Skill Points per Level, creata dall’utente goldenchrome, e fa esattamente quello che promette: regala più punti abilità ad ogni salita di livello. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Outer Worlds 2: vuoi punti abilità infiniti? Scopri come fare e stravolgere il sistema di progressione