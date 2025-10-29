The Outer Worlds 2 è disponibile su console e PC e le recensioni su Steam sono ottime
Obsidian Entertainment ha ufficialmente lanciato The Outer Worlds 2, il nuovo capitolo del suo RPG fantascientifico, ora disponibile su Xbox Series XS, PC (via Xbox su PC, Steam, Battle.net e ROG Ally) e PlayStation 5. Il gioco, che rientra nel programma Xbox Play Anywhere, consentendo di acquistarlo una sola volta e giocarlo su entrambe le piattaforme Microsoft con progressione condivisa dei salvataggi, ha già ottenuto delle recensioni ottime su Steam. Nello specifico, le prime reazioni del pubblico sono decisamente positive: sullo store di Valve il titolo ha già raccolto l’85% di recensioni favorevoli, ottenendo la valutazione complessiva “Molto Positiva”. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Acquistate ora l'edizione Premium di #TheOuterWorlds2 per Xbox Series X/S o PC (via Microsoft Store), approfittando di uno sconto spaziale del 34%. - X Vai su X
THE OUTER WORLDS 2 29 ottobre - PRENOTA ORA!!! The Outer Worlds 2: l'attesissimo seguito del pluripremiato GDR di fantascienza in prima persona di Obsidian Entertainment. E' ora di cancellare tutti gli impegni: preparati a un'avventura ricca di azione c Vai su Facebook
The Outer Worlds 2 è disponibile e le recensioni su Steam sono ottime - Obsidian Entertainment ha fatto di nuovo centro con il lancio di The Outer Worlds 2, che sta ottenendo delle recensioni ottime su Steam. Si legge su multiplayer.it
La recensione di The Outer Worlds 2: scorrazziamo per la galassia armati di dubbia moralità - La recensione di The Outer Worlds 2: Obsidian perfeziona la formula con un RPG satirico e moralmente ambiguo, tra sparatorie e ironia cosmica ... Scrive techprincess.it
The Outer Worlds 2 – Recensione - The Outer Worlds 2 è esattamente quello che ci si potrebbe aspettare da una Obsidian al suo prime (o comunque molto vicina a quello) ... thegamesmachine.it scrive