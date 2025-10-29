The Outer Worlds 2 è disponibile su console e PC e le recensioni su Steam sono ottime

Obsidian Entertainment ha ufficialmente lanciato The Outer Worlds 2, il nuovo capitolo del suo RPG fantascientifico, ora disponibile su Xbox Series XS, PC (via Xbox su PC, Steam, Battle.net e ROG Ally) e PlayStation 5. Il gioco, che rientra nel programma Xbox Play Anywhere, consentendo di acquistarlo una sola volta e giocarlo su entrambe le piattaforme Microsoft con progressione condivisa dei salvataggi, ha già ottenuto delle recensioni ottime su Steam. Nello specifico, le prime reazioni del pubblico sono decisamente positive: sullo store di Valve il titolo ha già raccolto l’85% di recensioni favorevoli, ottenendo la valutazione complessiva “Molto Positiva”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

