The Hives | i re svedesi del garage rock tornano sul palco
Tutto inizia nel 1993 in una cittadina svedese di dodicimila anime, Fagersta, centro siderurgico dove cinque ragazzini appena tredicenni decidono di formare una band. I membri non si conoscevano nemmeno prima di fondare il gruppo, eppure quella che sembrava una casualità si è trasformata in uno dei sodalizi più esplosivi della scena rock internazionale. Howlin’ Pelle Almqvist alla voce, i fratelli Nicholaus Arson e Vigilante Carlstroem alle chitarre, Dr. Matt Destruction al basso e Chris Dangerous alla batteria: cinque nomi d’arte che suonano come personaggi di un fumetto underground, perfetti per una band destinata a diventare leggendaria. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
