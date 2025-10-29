’The Comedy Club’ Quante risate in città
Anche per questa edizione, la stand-up comedy torna a Lucca Comics & Games 2025 grazie alla preziosa collaborazione con ’The Comedy Club’ che invaderà il festival da oggi a sabato 1 novembre con i suoi comici e comiche, presenti con tanti eventi in giro per la città. Il cast di quest’anno racchiude talenti brillanti della comicità attuale, da nomi ormai noti come Stefano Rapone e Daniele Tinti a un veterano della stand up come Pietro Sparacino, fino alle nuove leve come Francesco Fanucchi, Salvo Di Paola, Martina Catuzzi, Sandro Cappai, Simonetta Musitano, Sandro Canori, Fill Pill, Ivano Bisi e Giulia Cerruti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
