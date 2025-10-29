The Boys – Stagione 5 | Eric Kripke promette che arriverà ragionevolmente presto
La serie Prime Video di Amazon The Boys sta per concludersi dopo cinque stagioni e il creatore della serie Eric Kripke ha condiviso un aggiornamento. L’ultimo episodio della quarta stagione è stato pubblicato il 18 luglio 2024 e i fan sono ansiosi di scoprire come si concluderà la saga. In un nuovo post sui social media, Kripke ha ora anticipato quando gli spettatori potranno vedere la quinta stagione. “ Stiamo lavorando sodo per finire l’ultima stagione di The Boys ”, ha scritto Kripke su Instagram. “ Ecco me e alcuni membri del team VFX oggi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
