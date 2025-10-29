Nuovi libri arricchiranno gli scaffali dell’angolo lettura nel reparto di pediatria dell’ Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna grazie all’iniziativa ’Aiutaci a crescere, Regalaci un libro!’ promossa ogni anno dalle librerie ‘ Giunti al punto ’ su territorio nazionale. Il progetto ha l’obiettivo di diffondere il piacere per la lettura fin dalla tenera età: per tutto il mese di agosto ogni cliente può scegliere di donare uno o più libri che andranno alle scuole del territorio e ai reparti di pediatria. La libreria di Ravenna ha aderito all’iniziativa per il quarto anno consecutivo, raccogliendo un totale di 1400 volumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Testi in regalo alla Pediatria. Iniziativa delle librerie Giunti