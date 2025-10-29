Testi in regalo alla Pediatria Iniziativa delle librerie Giunti
Nuovi libri arricchiranno gli scaffali dell’angolo lettura nel reparto di pediatria dell’ Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna grazie all’iniziativa ’Aiutaci a crescere, Regalaci un libro!’ promossa ogni anno dalle librerie ‘ Giunti al punto ’ su territorio nazionale. Il progetto ha l’obiettivo di diffondere il piacere per la lettura fin dalla tenera età: per tutto il mese di agosto ogni cliente può scegliere di donare uno o più libri che andranno alle scuole del territorio e ai reparti di pediatria. La libreria di Ravenna ha aderito all’iniziativa per il quarto anno consecutivo, raccogliendo un totale di 1400 volumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
