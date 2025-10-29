Un tempo faceva tremare i portieri con le sue punizioni, oggi punta a sconfiggere un avversario ben più temibile: il tempo. David Beckham ha lanciato il suo nuovo progetto imprenditoriale, Daily Ultimate Longevity, un integratore in polvere al melograno studiato per combattere l’invecchiamento cellulare. Si tratta del secondo prodotto sviluppato con il brand wellness IM8 Health, di cui è co-fondatore, e – da fuoriclasse quale è – ha chiamato un team scientifico di altissimo profilo per svilupparlo. “Salute e benessere sono sempre state una priorità per me, dentro e fuori dal campo”, aveva dichiarato l’ex calciatore al lancio del primo prodotto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Testato nello Spazio dove c’è invecchiamento accelerato”: David Beckham lancia il suo nuovo integratore per la longevità studiato dalla Nasa