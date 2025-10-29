Tesla cambia idea | alla fine metterà pedali e volante sul Cybercab

Dday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non un addio alla guida autonoma, ma una mossa della casa americana per accelerare l'ingresso del suo taxi sul mercato e superare le barriere normative che limiterebbero la diffusione del Cybercab in molti mercati. 🔗 Leggi su Dday.it

