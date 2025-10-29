Territori smart e sostenibili Perugia entra nella top five del centro Italia

Territori “smart” e sostenibili: per la prima volta Perugia entra nell’ambita “top five” dei grandi comuni del centro Italia nel report del City Vision Score. Per l’anno 2025, infatti, il capoluogo umbro si attesta tra le realtà italiane più dinamiche nella categoria delle città medio-grandi che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Perugia tra le migliori città smart. Mentre i piccoli borghi umbri spiccano per qualità di vita - Secondo il City Vision Score 2025, pubblicato dal Sole 24 Ore e curato da Blum e Prokalos, il capoluogo umbro è tra le prime cinque città del Centro Italia e tra l ... Come scrive corrieredellumbria.it

Perugia sale nella classifica delle città smart, Foligno fa bella figura. Ma anche altri borghi. Ecco quali - Perugia si conferma tra le città più innovative e dinamiche del Centro Italia, ottenendo un importante riconoscimento nel City Vision Score 2025. Riporta umbria24.it

Edilizia sostenibile, ultima tappa Focus sui territori smart del futuro - Si chiude il nono Laboratorio del Costruire Sostenibile con la conferenza finale, in versione webinar, aperta a tutti. Si legge su lanazione.it