Terrifier l’attrice Catherine Corcoran fa causa alla produzione con l’accusa di royalties non pagate e nudi non consensuali
L’attrice di “ Terrifier ” Catherine Corcoran ha fatto causa ai produttori e al regista della serie Damien Leone, accusandoli di violazione del contratto e di distribuzione di materiale sessualmente esplicito senza consenso. In una causa depositata presso il tribunale federale della California, gli avvocati di Corcoran hanno presentato un caso: “ la storia fin troppo comune di produttori cinematografici a basso budget che approfittano di una giovane attrice attraverso frode, molestie sessuali e, in ultima analisi, tradimento “. La causa cita come imputati le case di produzione Dark Age Cinema e Fuzz on the Lens Productions, oltre al produttore Phil Falcone e a Leone e alla casa di produzione del regista, Art the Clown. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
